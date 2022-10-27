القضاء العراقي يصدر قرارات بالغاء ثلاثة عقود لشركات نفطية في كردستان

2022/10/27 | 09:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أصدر القضاء العراقي، قرارات جديدة بخصوص الشركات النفطية العاملية في كردستان.

وذكر موقع عراق أويل إن "محكمة في بغداد أبطلت ثلاثة عقود نفطية أخرى لحكومة إقليم كردستان ، مما يمثل تصعيدًا إضافيًا في حملة الحكومة الفيدرالية لفرض سلطتها على قطاع النفط والغاز الذي تديره حكومة إقليم كردستان بشكل مستقل".

وأوضح أنه "في جلسة استماع يوم الأحد في محكمة الكرخ التجارية، أصدر القاضي محمد علي محمود نديم قرارات بإلغاء عقود أداكس بتروليوم الصينية وشاماران بتروليوم الكندية وجلف كيستون المدرجة في المملكة المتحدة".

وفقًا للعديد من المسؤولين الذين اطلعوا على الأحكام المكتوبة "لم تبت المحكمة بعد في الدعوى القضائية المرفوعة ضد دانا غاز الإماراتية وجازبروم نفت الروسية".



وفقا للموقع.

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