بحضور  محافظ البنك المركزي.. مؤتمر كبير لمجلس الاعمال العراقي البريطاني في دبي

2022/10/27 | 09:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن مجلس الاعمال العراقي - البريطاني IBBC عن عقد مؤتمر كبير الشهر المقبل تحت شعار ( العراق و تحديد الفرص التجارية للقطاع الخاص ).

وقال كريستوف ميشيلز، مدير ادارة مجلس الاعمال العراقي البريطاني IBBC في تصريح ان "المؤتمر سيعقد في دبي و سيجمع شخصيات حكومية رسمية من العراق والامارات وبريطانيا بالاضافة الى ممثلين من كبرى الشركات العاملة في تلك البلدان والشركات العالمية".

واكد على "مشاركة و حضور محافظ البنك المركزي العراقي كمتحدث رئيس في هذا المؤتمر".

واوضح انه "ستغطي جلسات المؤتمر قطاعات الصناعة والمالية والموارد المائية والبيئة".

وأشار الى أن "الهدف الاساس من المؤتمر هو النهوض بواقع القطاع الخاص في العراق لبناء اقتصاد قادر على توفير فرص العمل لجميع العراقيين بعيدا عن القطاع العام".

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