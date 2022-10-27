احذر سحقها أو كسرها.. 4 أمور تجنب فعلها عند تناول الأدوية

2022/10/27 | 09:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتطلب الأدوية، سواء التي يمكن الحصول عليها بوصفة طبية أو من دون وصفة طبية، اتخاذ الحيطة والحذر عند استخدامها.ونشرت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بعض النصائح التي يجب أن أخذها في عين الاعتبار.

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