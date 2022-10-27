2022/10/27 | 10:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الجزائرية المختصة، يوم الأربعاء، عن اعتقال تشكيل عصابي، في ولاية وهران، غربي البلاد، تخصص في ذبح وتسويق اللحوم على أنها منتجات صالحة للاستهلاك البشري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجزائر.. ضبط "جماعة أشرار" تخصصت بذبح وتسويق لحوم الحمير) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجزائر.. ضبط "جماعة أشرار" تخصصت بذبح وتسويق لحوم الحمير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).