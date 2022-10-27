2022/10/27 | 10:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، 26 تشرين الاول، 2022، ضبط أجهزة...

ظهرت المقالة أجهزة طبية غير مستخدمة بقيمة 3.6 مليار دينار في البصرة والمثنى أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أجهزة طبية غير مستخدمة بقيمة 3.6 مليار دينار في البصرة والمثنى) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أجهزة طبية غير مستخدمة بقيمة 3.6 مليار دينار في البصرة والمثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).