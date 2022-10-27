2022/10/27 | 10:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أكدت نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي، جينيفر غافيتو، الخميس، 27 تشرين...

ظهرت المقالة الخارجية الأميركية: نرى في حكومة السوداني شريكا لتحقيق أجندتنا بالعراق أولاً على المسلة.

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