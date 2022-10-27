2022/10/27 | 10:33 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إجراءات أمنية مشددة في بغداد قبيل جلسة التصويت على الحكومة الجديدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/27 | 10:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجراءات أمنية مشددة في بغداد قبيل جلسة التصويت على الحكومة الجديدة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجراءات أمنية مشددة في بغداد قبيل جلسة التصويت على الحكومة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).