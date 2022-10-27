اقتصادي: التصريحات المتضاربة بشأن سعر الصرف سبب ركودا في الاسواق

2022/10/27 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

دعا الخبير الاقتصادي علي دعدوش، الخميس، الحكومة الجديدة الى تنشيط القطاع الخاص ودعم الصناعة المحلية بدل التفكير بتغيير سعر صرف الدولار.

وقال دعدوش لوكالة "الاقتصاد نيوز" إن "بعد كل انتخابات تجرى وانبثاق عملية تشكيل الحكومة تتسارع الاحداث وتتعالى الاصوات السياسية لكسب ود الشعب ( عامة الناس ) واقصر الطرق لذلك هو الذهاب الى تغيير سعر الصرف بحجة تقليل الفقر والبطالة ".

وأضاف، ان "عملية تغيير سعر الصرف لا تعنى بالفقراء وانما لها علاقة مباشرة مع الاغنياء كون الفقير ليس لديه عملة اجنبية وانما الاغنياء وحكام السلطة والسياسة هم الذين يملكون الدولار ".

وأوضح "مع كل تشكيل لحكومة جديدة يتزعزع السوق الداخلية ويصبح هناك ركود شديد في عمليات البيع والشراء مما يزيد من معاناة الكسبة واصحاب الاجور اليومية الذين ينضمون الى طبقة الفقراء والعاطلين ، وهذا الامر ايضا له علاقة مع تعالي الاصوات السياسية التي تروم تغيير سعر الصرف ".

ودعا الحكومة الى "العمل بشكل جدي على تشغيل المعامل والمصانع في القطاع العام وتدعم القطاع الخاص من جهة اخرى ، حيث الاولى تنتج سلع يزيد الطلب عليها محليا ، والقطاع الخاص ايضا يعمل على استيراد السلع التي لا تنتجها الحكومة وفقا لخطة عمل متوسطة المدى ، وبصورة تدريجية يتحول العمل شراكة في تشغيل المعامل والمصانع ويتوسع الانتاج المحلي ليشمل تلك السلع المستوردة".

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