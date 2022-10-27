رئيس وزراء إسرائيل يعلن مشاركته في قمة المناخ بشرم الشيخ المصرية

2022/10/27 | 10:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم رئيس الوزرءا الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، الخميس، أن يائير لابيد سيحضر قمة المناخ في "شرم الشيخ" المصرية

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