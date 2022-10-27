درجال من كوالالمبور: مستعدون للعمل مع الاتحاد الآسيوي لتحقيق أكبر فائدة

2022/10/27 | 10:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس اتحاد الكرة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، أن العراق مستعد للعمل مع الاتحاد الآسيوي لتحقيق أكبر فائدة.وذكر بيان عن مكتب الاتحاد الآسيوي أن “رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان التقى رئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال التقى في مقر الإتحاد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور”.وقال سلمان وفقاً للبيان، إن “كرة القدم العراقية […]

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