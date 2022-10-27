الأمين العام للأمم المتحدة يندد بالهجوم الإرهابي في شيراز

2022/10/27 | 10:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد الأمين العام للأمم المتحدة،

أنطونيو غوتيريش، الخميس، بالحادث

الارهابي الذي استهدف مرقد السيد احمد

بن موسى الكاظم (ع) في مدينة شيراز جنوب

إيران، مشددا على ضرورة محاكمة

الضالعين في الحادث الارهابي.

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