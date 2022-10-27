بلدية كربلاء المقدسة :طرق الدوّار الحولي تحول كربلاء الى مدينة عالمية وتنتظر اطلاق تمويلها

2022/10/27 | 10:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دوّارات كربلاء الحولية هي طرق

عنكبوتية وستراتيجية مهمة تظاهي ما

موجود في افضل دول العالم تحول كربلاء

المقدسة الى مدينة حضارية عالمية

وتربطها بكل المحافظات العراقية

وشريانية تفك زخم السير وحركة نقل

الز

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