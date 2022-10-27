2022/10/27 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أعلنت إدارة مطار البصرة الدولي، اليوم الخميس، نفيها اي توقف بحركة المطار بعد تداول انباء عن وجود اعتصام لموظفي الخطوط.

وقال مدير المطار عبد الحسين محسن لـ (بغداد اليوم) إن "حركة المطار طبيعية ولا يوجد اي اعتصام ولا اي توقف بالحركة".

وأكد على أن "حركة السفر بين المغادرة والدخول للمطار مستمرة".

وتعرضت مطارات بغداد والبصرة والنجف الأشرف، في وقت سابق من اليوم الخميس، لشلل تام وتوقف عن العمل بعد اعتصام مفتوح لموظفي شركة الخطوط الجوية العراقية.وافاد مراسلنا ان "مطارات بغداد والبصرة والنجف الأشرف تعرضت للتوقف التام بعد اعتصام مفتوح لموظفي شركة الخطوط الجوية العراقية".واضاف ان "مبيعات التذاكر في مكاتب الخطوط الجوية توقفت في خمسة مكاتب في العاصمة بغداد"، لافتاً الى ان "المعتصمين بطالبون باقالة مدير الخطوط الجوية العراقية كريم كاظم".وتنشر (بغداد اليوم) مقطعاً فيديوياً يوثق اعتصام موظفي شركة الخطوط الجوية العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على خلفية تظاهرات الموظفين.. مطار البصرة ينفي توقف حركة الرحلات الجوية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على خلفية تظاهرات الموظفين.. مطار البصرة ينفي توقف حركة الرحلات الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).