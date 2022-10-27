هوكستين من بيروت:

2022/10/27 | 11:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كبير مستشاري الإدارة الأميركية لشؤون أمن الطاقة العالمي، آموس هوكستين، إن الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل "سيؤمن الاستقرار على جانبي الحدود".

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