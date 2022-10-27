2022/10/27 | 11:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني حذر خبراء من خطورة تحدٍ جديد على منصة “تيك توك” للتواصل الاجتماعي، يقوم المشاركون فيه بإغلاق أفواههم بلاصق أثناء النوم، لتتم عملية التنفس عن طريق الأنف فقط.ونصح أخصائي اضطرابات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحدي “الشريط اللاصق” يضع “تيك توك” في مرمى الاتهام المركز الخبري الوطني.

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