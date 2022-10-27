2022/10/27 | 11:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، مقتل جندي تركي، كان قد أصيب أمس في اشتباك مسلح مع عناصر من حزب العمال الكردستاني (التركي) في شمال العراق.وذكرت الوزارة أن الجندي كان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل جندي تركي إثر اشتباكات شمالي العراق المركز الخبري الوطني.

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