2022/10/27 | 11:33 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غوتيريش يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مزار ديني جنوبي إيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/27 | 11:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوتيريش يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مزار ديني جنوبي إيران) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوتيريش يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مزار ديني جنوبي إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).