2022/10/27 | 11:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئيس الجمهورية يستقبل السفير الكندي

استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس 27 تشرين الأول 2022 في قصر السلام ببغداد، السفير الكندي لدى العراق السيد غريغوري غاليغان الذي قدّم تهاني الحكومة الكندية الى فخامته بمناسبة تسنّمه منصب رئيس الجمهورية.وأعرب رئيس الجمهورية عن شكر فخامته للتهاني الطيبة، مؤكداً أهمية توسيع آفاق التعاون مع كندا والارتقاء بطبيعة العلاقات الثنائية وبما يخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين الصديقين.

التالي

منذ 13 ساعة

قانوني يحدد عدد النواب الكافي لتنصيب السوداني رسمياً

منذ 15 ساعة

الصدر يعلق قبيل جلسة التصويت على كابينة السوداني

منذ 15 ساعة

نائب عن الفتح: حكومة السوداني لن تقدم كاملة غداً

منذ 15 ساعة

دولة القانون: السوداني سيعدّل على اسماء المرشحين “حتى مطلع الفجر”

منذ 16 ساعة

نائب عنها: حسم وزارتي النفط والشباب والرياضة للبصرة

منذ 16 ساعة

رئيس الجمهورية لتحالف السيادة: مهمات كبيرة تنتظر الحكومة الجديدة ويجب دعمها

منذ 16 ساعة

الغزي: ثلاث جهات حكومية تولت مسؤولية تطوير مداخل بغداد

منذ 16 ساعة

حوارات الساعات الاخيرة تحدد كابينة السوداني..”اسماء تهوي واخرى تعتلي”

منذ 17 ساعة

شاخوان عبدالله يؤكد دعمه لرئيس الوزراء المكلف لإستكمال الكابينة الحكومية

منذ 17 ساعة

اليكتي مصر على “استحقاقه”..”حصتنا حقيبتين وزاريتين”

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: يجب توسيع آفاق التعاون مع كندا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية: يجب توسيع آفاق التعاون مع كندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).