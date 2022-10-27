مصر.. رفع الفائدة بـ200 نقطة أساس وتحديد سعر الجنيه بواسطة قوى العرض والطلب

2022/10/27 | 11:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بـ200 نقطة أساس وتحديد سعر صرف الجنيه بقوى العرض والطلب، وذلك باجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية الخميس

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