تزامناً مع قرب جلسة منح الثقة.. اغلاق مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد

2022/10/27 | 11:48 - المصدر: السومرية نيوز

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مع قرب عقد جلسة مجلس النواباغلاق مداخل المنطقة الخضراء والسماح فقط لحاملي الباجات بالدخول

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