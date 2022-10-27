مقرر البرلمان: لا قائمة نهائية لمرشحي الحقائب الوزارية والتغييرات فيها مستمرة

2022/10/27 | 11:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مقرر مجلس النواب، غريب عسكر، اليوم الخميس، عدم وجود أي قائمة نهائية لمرشحي الحقائب الوزارية.

وقال عسكر، انه “حتى اللحظة لا توجد أي قائمة نهائية لمرشحي الحقائب الوزارية ورئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني حتى الساعة يجري حوارات ومفاوضات مع الكتل والأحزاب بشأن تغيير بعض المرشحين للحقائب الوزارية”.

وبين ان “القائمة النهائية والرسمية لمرشحي الحقائب الوزارية سوف توزع على النواب قبل جلسة البرلمان بقليل بعد حسم رئيس الوزراء المكلف أمر ترشيح الأسماء المقدمة له من قبل القوى السياسية، فحتى اللحظة لا حسم للحقائب والمرشحين والحوارات مستمرة”.

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