اجواء غائمة وتوقعات بارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في بعض اقسام البلاد

2022/10/27 | 11:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة يوم غد الجمعة .

وذكرت الهيئة في بيان:” ان طقس البلاد يوم غد الجمعة سيكون غائماً جزئياً في جميع مناطق البلاد ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى ، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية”.

وأضافت:” أنَّ طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئيا ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية احياناً ، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق”.

وتابعت” ان طقس يوم الأحد سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احياناً في المنطقة الوسطى ، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق ، و الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية سيكون غائماً جزئياً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق”.

وبينت” ان طقس البلاد يوم الاثنين المقبل سيكون غائماً جزئياً في جميع مناطق البلاد ، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية ، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد”.

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