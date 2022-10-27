الاتصالات تطمئن العراقيين : بياناتكم مؤمنة بشكل كامل وسنضبط الانفلات في الفضاء السيبرياني

2022/10/27 | 11:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طمأنت وزارة الاتصالات ، العراقييـن بحماية وضمان سلامة جميع بياناتهم الشخصية عبر مشروع بوابات النفاذ الدولية ، الذي اعلنت افتتاحه رسميا في بغداد قبل ايام .

وذكر وزير الاتصالات اركان الشيباني ، ان ” جميع بيانات المواطنين مؤمنة بالكامل ، حيث كان العراق سابقا لايمتلك بوابات نفاذ ولا توجد منافذ ونقاط حدودية للانترنت “، عادا ان ” مضمون المحتوى بالكامل اصبح الان بعهدتنا وتحت السيطرة “.

واوضح ، ان ” لدينا مشروعا جديدا مع الاجهزة الامنية وصل مراحله الاخيرة وسينفذ قريبا ، سيمكن مستقبلا من ضبط الانفلات في الفضاء السيبراني اي التهديدات والابتزاز والقضايا الامنية “.

واضاف ، انه ” بعد انتهاء مشروع تحديد البيانات مع الاجهزة الامنية خلال مدة قصيرة ، سيتم ضبط جميع الاجراءات بشكل كامل ، وحال صدور الاوامر القضائية يمكن السيطرة على اي مبتز ، واطلاق كل المحطات والمنصات التي تسيطر على الانفلات “، مبينا ان ” مشروع بوابات النفاذ الدولية يحارب التهريب ويقلل عمليات القرصنة ويهيئ لنصب منظومة dpi ، للسيطرة على الانفلات الواضح في مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات والحسابات الوهمية ، الى جانب الفائدة الاكبر في تحقيق ايرادات مالية كبيرة للدولة “.

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