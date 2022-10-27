السليمانية.. القبض على مدير توزيع كهرباء دربندخان بعد اختفاء ابراج لنقل الطاقة

2022/10/27 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانيةألقت شرطة محافظة السليمانية، اليوم الخميس، القبض على مدير توزيع كهرباء دبنديخان،على خلفية اختفاء أبراج لنقل الطاقة الكهربائية.ونقلت وسائل إعلام كردية عن المتحدث باسم شرطة السليمانية، سركوت أحمد، قوله إنه "بقرار من القضاء، تم إلقاء القبض على مدير توزيع كهرباء قضاء دربنديخان على خلفية اختفاء أبراج لنقل الطاقة الكهربائية".وبحسب ما تناقلته وسائل الاعلام من انباء تابعتها (بغداد اليوم)، أكدت الشرطة أن "مدير توزيع كهرباء دربنديخان محتجز بموجب المادة (316) من قانون العقوبات العراقي الخاصة بهدر المال العام".وبحسب سركوت أحمد: "قامت إحدى المنظمات بابتياع عدد من أبراج نقل الطاقة الكهربائية لصالح مديرية توزيع الكهرباء (في دربنديخان)، ولكنه (المدير) لم يتعامل معها وفقاً للسياقات القانونية، فربما باعها أو وهبها، لذا رفع مواطنون شكوى ضده لدة المدعي العام، وتم إلقاء القبض عليه".وكانت الشرطة قد القت القبض يوم (24 تشرين الأول 2022) على مدير توزيع كهرباء دربنديخان، وهو الآن محتجز لدى الشرطة، وفقا لوسائل إعلام كردية.وتم تعيين (سمكو حسين) منذ أكثر من 14 سنة مديراً لتوزيع كهرباء دربنديخان.

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