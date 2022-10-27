الاتحاد الاسيوي يؤكد على الماكنة الرائدة لكرة القدم العراقية بالساحة الاسيوية

2022/10/27 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد الاتحاد الاسيوي، اليوم الخميس، على الماكنة الرائدة لكرة القدم العراقية بالساحة الاسيوية، وذلك خلال لقاء جمع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس الاتحاد الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وذكر بيان الوزارة وتلقته (بغداد اليوم)، إنه "التقى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مع الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الإتحاد الآسيوي والنائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف أنه "أعرب الوزير عن شكره وتقديره إلى معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة على حسن الاستقبال، منوهاً بمواقفه المتميزة على صعيد دعم مسيرة كرة القدم العراقية، فضلا عن جهود الاتحاد الآسيوي في مساندة خطط وبرامج الاتحادات الوطنية الآسيوية لتطوير منظومة اللعبة في مختلف أنحاء القارة".

وتابع البيان "من جانبه رحب الشيخ سلمان بن ابراهيم بالوفد العراقي مؤكدًا على المكانة الرائدة للكرة العراقية على الساحة الآسيوية والمنجزات التي حققها العراق على صعيد النهوض بالبنى التحتية الرياضية، ودور مؤسسات العمل الرياضي في تعزيز التواجد العراقي في المحافل الرياضية القارية والعالمية.

وأشار الى أنه "استعرض درجال خلال اللقاء أهم الخطط المستقبلية للاتحاد العراقي لكرة القدم، لا سيما مشروع الحلم ، ودوري المحترفين، والمركز التخصصي للفئات العمرية لكرة القدم، والبرامج والمبادرات الهادفة للتطوير المستدام، مؤكداً أهمية الشراكة التامة بين الإتحاد الآسيوي والاتحاد العراقي سعيًا لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة على المستويات كافة".

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