2022/10/27 | 11:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت وزارة الهجرة والمهجرين (5,383) حصة

اغاثية للنازحين في مخيمات محافظتي

دهوك السليمانية ، تضمنت المساعدات سلة

غذائية لكل عائلة.

وقالت الوزارة في بيان لها حصلت وكالة

نون الخبرية عليه اليوم ان " فرق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الهجرة توزع اكثر من خمسة آلاف سلة غذائية بين نازحي مخيمات محافظتي دهوك والسليمانية والاخيرة تعلن عودة 26 نازحا الى مناطقهم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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