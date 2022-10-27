بأكثر من 14%.. الجنيه المصري ينخفض لأدنى مستوى في تاريخه

2022/10/27 | 12:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأفادت بيانات شركة "رفينيتيف"، الخميس، بأن الجنيه المصري لامس أدنى مستوياته على الإطلاق عند 22.5 جنيه مقابل الدولار الأميركي، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس.

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