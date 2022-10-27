2022/10/27 | 12:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظهرت المقالة لا صحة لتوقفها..



الخطوط الجوية العراقية تؤكد استمرار نشاطاتها بشكل طبيعي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا صحة لتوقفها.. الخطوط الجوية العراقية تؤكد استمرار نشاطاتها بشكل طبيعي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا صحة لتوقفها.. الخطوط الجوية العراقية تؤكد استمرار نشاطاتها بشكل طبيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).