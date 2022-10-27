تظاهرات موظفي الخطوط الجوية العراقية للمطالبة بأقالة المدير وتثبيتهم على الملاك الدائم

2022/10/27 | 12:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ موظفو الخطوط الجوية العراقية اعتصاماً مفتوحاً للمطالبة بإقالة مديرها العام كريم كاظم.وقال مصدر إن مبيعات التذاكر توقفت في خمس من مكاتب الخطوط الجوية العراقية في بغداد.ونوّه أنمار غازي، إلى أن حركة الملاحة الجوية في المطارات لم تتوقف، … Readmore

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