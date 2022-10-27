ارتفاع اسعار النفط العالمية 3% مدعومة بصادرات خام أمريكية قياسية مرتفعة وهبوط الدولار

2022/10/27 | 12:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، لتواصل صعودا تجاوز ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، مدعومة بصادرات خام أمريكية قياسية مرتفعة وهبوط الدولار، لكن المخاوف المستمرة حيال ضعف الطلب في الصين حدت من المكاسب في آسيا.وبحلول الساعة 0332 بتوقيت جرينتش، صعدت … Readmore

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