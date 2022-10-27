مكتب المرجع السيستاني يحدد اول ايام شهر ربيع الاخر

2022/10/27 | 12:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب المرجع الاعلى السيد علي

السيستاني (دام ظله) ان اليوم الخميس

مكملاً لشهر ربيع الأول

وبين المكتب من خلال بيان مقتضب حصلت

وكالة نون الخبرية عليه ان يوم الجمعة

28/10/2022 هو أول أيام شهر ربيع ا

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