الأسهم الأوروبية تتراجع وسط ترقب لرفع سعر الفائدة

2022/10/27 | 12:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

استهلت الأسهم الأوروبية تداولات يوم الخميس على انخفاض مع التزام المستثمرين الحذر قبل قرار متوقع على نطاق واسع للبنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة، فضلا عن كشف بنك كريدي سويس السويسري المتعثر عن خطط لإعادة الهيكلة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بعدما أغلق يوم الأربعاء عند أعلى مستوى في خمسة أسابيع.

وخسر سهم كريدي سويس 8.5 بالمئة، بعدما أعلن عن خطط لجمع أربعة مليارات فرنك سويسري (4.05 مليار دولار) عن طريق بيع أسهم، مع شطب آلاف الوظائف وإعادة هيكلة بنكه الاستثماري، في مسعى للتعافي من سلسلة من الخسائر الفادحة.

وكان سهم البنك من بين أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس 600، وهبط لأدنى مستوى في أسبوعين.

ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية والمقرر صدوره عند الساعة 1215 بتوقيت جرينتش، وسط توقعات واسعة النطاق بأن يرفع المركزي الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

كما من المرجح أن يتخذ البنك خطوات أولى لتقليص ميزانيته العمومية البالغة 8.8 تريليون يورو، والمتضخمة بسبب شراء الديون على مدى سنوات وتقديم قروض زهيدة التكلفة للبنوك.

وهوى سهم شركة نيسته 7.2 بالمئة بعدما حققت شركة التكرير الفنلندية نتائج تشغيل أقل من المتوقع في الربع الثالث.

وصعد سهم شل 2.1 بالمئة بعدما سجلت شركة الطاقة العملاقة أرباحا بلغت 9.45 مليار دولار في الربع الثالث.



كما كشفت عن خطط لزيادة توزيعات الأرباح بصورة كبيرة بحلول نهاية العام والتوسع في برنامج إعادة شراء الأسهم.

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