‏ذي قار تحمِّل وزارة الشباب والرياضة مسؤولية تاخير  إنجاز أعمال الملعب الأولمبي    



‏ذي قار تحمِّل وزارة الشباب والرياضة مسؤولية تاخير  إنجاز أعمال الملعب الأولمبي    
2022/10/27 | 12:26 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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