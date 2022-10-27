2022/10/27 | 12:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: d_x_aZDTbtE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منى حميد ضيفة برنامج يوم جديد حول كيف تساهم صدمات الطفولة في تشكيل واقع حياتنا بالحاضر !؟) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منى حميد ضيفة برنامج يوم جديد حول كيف تساهم صدمات الطفولة في تشكيل واقع حياتنا بالحاضر !؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).