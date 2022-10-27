مقرر البرلمان العراقي يكشف سبب تأجيل جلسة منح الثقة “بضع ساعات”

2022/10/27 | 12:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مقرر مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، سبب تأجيل عقد جلسة منح الثقة لحكومة محمد السوداني “المرتقبة” بضع ساعات من قبل رئاسة المجلس.

وقال غريب عسكر، ان “الحوارات والمفاوضات مستمرة حتى اللحظة بين رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني والكتل والأحزاب السياسية لحسم مرشحي الحقائب الوزارية بشكل نهائي”، مؤكداً “حتى اللحظة لا يوجد حسم لبعض المرشحين وهناك عملية تغيير يجريها السوداني”.

وبين مقرر البرلمان، ان “سبب تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة المرتقبة بضع ساعات هو لإعطاء مساحة أكثر لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني والكتل والأحزاب السياسية لحسم أمر الحقائب الوزارية”، مشيراً إلى أن “هناك اتفاقاً سياسياً على منح الثقة اليوم لحكومة السوداني ولا تراجع عن هذا القرار”.

وقرر مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، إرجاء موعد عقد جلسة منح الثقة للحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة المكلف محمد شياع السوداني إلى الساعة السادسة مساء بدلا من الثانية ظهراً.

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