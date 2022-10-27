انخفاض أسعار خامي نفط البصرة

2022/10/27 | 12:56 - المصدر: وكالة خبر

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انخفضت أسعار خامي نفط البصرة “المتوسط والثقيل”، يوم الخميس، مع تذبذب أسعار النفط عالميا.

وانخفض خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 39 سنتا وبنسبة تغيير بلغت 0.44% ليصل الى 88.85 دولارا للبرميل الواحد.

وانخفض أيضا خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 39 سنتا وبنسبة تغيير بلغت 0.46 % ليصل الى 83.55 دولاراً.

وشهدت أسعار النفط العالمية تذبذبا بعد اتفاق تحالف اوبك بخفض انتاجها بمقدار مليونين برميل يوميا في تشرين الثاني يقابلها توقعات بركود اقتصادي في اوربا وامريكا.

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