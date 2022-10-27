احداث تشرين الأول.. مجلس النواب يحدد الساعة السادسة مساءً موعداً للتصويت على الكابينة الوزارية

2022/10/27 | 13:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: الخميس 27 تشرين الاول 2022 مجلس النواب يحدد الساعة السادسة مساءً...

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مجلس النواب يحدد الساعة السادسة مساءً موعداً للتصويت على الكابينة الوزارية أولاً على المسلة.

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