2022/10/27 | 13:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال مخاوف الركود تطارد وول ستريت، حيث يرسل مؤشر رئيسي في سوق السندات وميضا بخصوص علامات الانكماش المحتمل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا.. مؤشر رئيسي في الأسواق يشير إلى ركود قادم) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا.. مؤشر رئيسي في الأسواق يشير إلى ركود قادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).