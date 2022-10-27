2022/10/27 | 13:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



التربية تقرر إضافة 5 درجات لتلاميذ الخامس الابتدائي المركز الخبري الوطني.

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