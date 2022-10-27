العمل تطلق رواتب متقاعدي العمَّال المضمونين لشهر تشرين الثاني

2022/10/27 | 13:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلـنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، اطلاق رواتب متقاعدي العمَّال المضمونين لشهر تشرين الثاني 2022.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة القاضي سالار عبدالستار في بيان إنه "تم صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر تشرين الثاني 2022".

واضاف ان "الدائرة استكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها ابتداء من الساعة الثانية عشرة من مساء يوم الخميس مع منحة شهرية قدرها 50 الف دينار لحين اقرار القانون".

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