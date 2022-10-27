2022/10/27 | 13:50 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك.. نشر وعي ثقافة حماية البيئة لدي الأطفال) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: SciSE529xiM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك.. نشر وعي ثقافة حماية البيئة لدي الأطفال) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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