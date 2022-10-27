2022/10/27 | 13:53 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تقرر اعتبار العام الدراسي الماضي سنة عدم رسوب للدراسة النهارية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/27 | 13:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تقرر اعتبار العام الدراسي الماضي سنة عدم رسوب للدراسة النهارية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تقرر اعتبار العام الدراسي الماضي سنة عدم رسوب للدراسة النهارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).