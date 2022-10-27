من الرياض.. مصرفي إسرائيلي يشيد بفرص

2022/10/27 | 13:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد رئيس مصرف إسرائيلي، الخميس، بالفرص "المذهلة" التي يوفرها الاقتصاد السعودي، مبرزا اهتمام قطاع الأعمال في تأسيس علاقات دبلوماسية بين البلدين.

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