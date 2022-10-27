العمل تطلق رواتب متقاعدي العمَّال المضمونين لشهر تشرين الثاني 2022

2022/10/27 | 13:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلـن وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة القاضي سالار عبدالستار صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر تشرين الثاني 2022.

وبينت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران فنجان ان “الدائرة استكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها ابتداء من الساعة الثانية عشرة من مساء يوم الخميس الموافق 2022/10/27 مع منحة شهرية قدرها (٥٠،٠٠٠) دينار لحين اقرار القانون”.

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