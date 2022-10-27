الحزب الديمقراطي الكردستاني يكشف أسماء وزرائه في حكومة السوداني

2022/10/27 | 14:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، يوم الخميس، أسماء وزرائه في حكومة محمد شياع السوداني والمقرر عرضها للتصويت النيابي مساءا.

وقال عضو الحزب شيرزاد قاسم، إن “استحقاق الحزب من الحكومة الجديدة ثلاث وزارات، هي الخارجية والإعمار والبيئة”، مبيناً أن “الأسماء التي ستتسلم هذه الوزارات قد حسمت لتقديمها الى البرلمان العراقي والتصويت لمنحهم الثقة”.

واضاف أن الاسماء هي بنكين ريكاني وزيراً للإعمار والإسكان، وفؤاد حسين وزيراً للخارجية وفيان صبري وزيرة للبيئة “.

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