اغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد

2022/10/27 | 14:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت السلطات الامنية، اليوم الخميس،

المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد،

وذلك مع اقتراب موعد عقد جلسة البرلمان

المخصصة للتصويت على الحكومة الجديدة.

وذكر مصدر مطلع، إنه تم إغلاق مداخل

المنطقة الخضراء،

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