2022/10/27 | 14:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WbvYLh9aXWI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طبقة كادحة من دون رواتب رعاية اجتماعية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طبقة كادحة من دون رواتب رعاية اجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).