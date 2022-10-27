2022/10/27 | 14:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت حركة اشراقة قانون، اليوم الخميس، عن موقفها من جلسة منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني. وذكرت الحركة في بيان، تلقاه /المركز الخبري الوطني/: انها “تعلن مقاطعة جلسة منح الثقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “إشراقة كانون” تعلن مقاطعة جلسة منح الثقة لحكومة السوداني المركز الخبري الوطني.

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