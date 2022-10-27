2022/10/27 | 14:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، اليوم الخميس ،صدور أمري استقدامٍ بحقِّ مسؤولين اثنين في الديوانيَّة والأنبار لطلب منفعة لأداء عملٍ من أعمال الوظيفة، وإحداث الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة: استقدام مدير صحة الديوانية وقائممقام راوة الحاليين المركز الخبري الوطني.

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