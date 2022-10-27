2022/10/27 | 14:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9M5SrZNiCCE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جلسة البرلمان العراقي لـ التصويت على الكابينة الوزاريه لـ حكومة السوداني | تغطية خاصة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جلسة البرلمان العراقي لـ التصويت على الكابينة الوزاريه لـ حكومة السوداني | تغطية خاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).